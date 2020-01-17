Заславль принимает традиционный музыкальный фестиваль

Праздник музыки сегодня принимает древний Заславль. В программе - конкурс юных пианистов, мастер-классы и концерты с участием звезд белорусской эстрады и художественных коллективов Национального академического концертного оркестра Беларуси под руководством Михаила Финберга.



В Заславле находится наш корреспондент Лариса Гулякевич и следит за событиями фестивального дня.





Заславль принимает в 20-й раз традиционный музыкальный фестиваль.

Сейчас началась пресс-конференция, где маэстро Михаил Финберг со своими коллегами подводит творческие итоги. Сам праздник начался утром с конкурса юных пианистов, которые приехали сюда из всей Минской области. Надо добавить, что маленькие музыканты, которым от 8 до 15 лет, исполняли только произведения белорусских композиторов. Как современных, так и классиков.

Областной конкурс "Заславская тетрадь" среди учащихся детских школ искусств по классу фортепиано

Сегодня юные пианисты волновались. Областной конкурс "Заславская тетрадь" среди учащихся детских школ искусств по классу фортепиано проводится раз в три года. В прошлом соревновались струнники, а в будущем свое мастерство и музыкальный уровень покажут исполнители на духовых инструментах.

Программа музыкального праздника насыщенная: концерт и мастер-класс с участием творческих коллективов Национального академического концертного оркестра Беларуси.

20-летие заславского фестиваля - не единственный юбилей, который в этом году отмечают в музыкальной школе искусств.

Атмосферу праздника дополнила выставка картин известной художницы Анны Силивончик.