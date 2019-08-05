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Заслуженному артисту Беларуси Владимиру Мищанчуку 73

Ведущий мастер сцены Театра-студии киноактера сыграл свыше 100 ролей. Одна из ярких лент - военная драма "В июне 41-го". Мищанчук стал первым актером-директором театра в Беларуси, в 70-ые возглавлял Гродненский областной драмтеатр. Сегодня Владимир Андреевич продолжает карьеру и работает деканом на театральном факультете в Академии искусств.

В честь дня рождения актера телеканал "Беларусь 3" покажет проект "Камертон" - о жизни и карьере Владимира Мищанчука. Смотрите в 11:35.

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