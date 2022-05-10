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Заслуженный ансамбль "Хорошки" приглашает на программу "Ад смутку да вяселля"
Судьба женщины времен Великой Отечественной в танце. Вечером 10 мая заслуженный ансамбль "Хорошки" приглашает на программу "Ад смутку да вяселля". На главной сцене Белгосфилармонии будет рассказана история военного лихолетья языком хореографии в постановке народной артистки Беларуси, художественного руководителя и создателя коллектива Валентины Гаевой. Сюжеты танцевальных постановок основываются на реальных историях времен Великой Отечественной войны. В концерте прозвучит музыка композитора Марины Морозовой, народные мелодии в обработке Владимира Гинько, народного артиста Беларуси Василия Раинчика, народного артиста СССР Иосифа Жиновича. Для каждого номера были созданы новые костюмы.
В хореографическом спектакле задействована почти вся труппа "Хорошек": оркестр, вокальная группа и 45 артистов балета.
Программу "Ад смутку да вяселля" можно будет увидеть и в телеверсии. Телеканал "Беларусь 3" записал постановку в "Студии 600" Белтелерадиокомпании, а премьеру приурочат ко Дню Независимости.
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