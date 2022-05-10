Судьба женщины времен Великой Отечественной в танце. Вечером 10 мая заслуженный ансамбль "Хорошки" приглашает на программу "Ад смутку да вяселля". На главной сцене Белгосфилармонии будет рассказана история военного лихолетья языком хореографии в постановке народной артистки Беларуси, художественного руководителя и создателя коллектива Валентины Гаевой. Сюжеты танцевальных постановок основываются на реальных историях времен Великой Отечественной войны. В концерте прозвучит музыка композитора Марины Морозовой, народные мелодии в обработке Владимира Гинько, народного артиста Беларуси Василия Раинчика, народного артиста СССР Иосифа Жиновича. Для каждого номера были созданы новые костюмы.