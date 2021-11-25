Этому проекту уже 30 лет! Заслуженный ансамбль народной музыки "Бяседа" празднует юбилей. Праздничный концерт прошел сегодня во Дворце культуры Минского тракторного завода. "Чарка на пасашок", "Звіняць звончыкі", "Люблю наш край". Благодаря этому коллективу, белорусские этнические напевы знают далеко за пределами страны. В репертуаре "Бяседы" - народное творчество в обработке художественного руководителя, народного артиста Беларуси, композитора Леонида Захлевного.