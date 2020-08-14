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Завершается прием заявок на участие в нацотборе на детское "Евровидение-2020"
Завершается прием заявок на участие в национальном отборе на детское "Евровидение-2020".Завтра, 15 августа, последний день. Организатор проекта, Белтелерадиокомпания, ожидает композиции и все необходимые материалы в электронном виде на сайте tvr.by. Там же можно ознакомиться с положением проекта. К участию в нацотборе приглашаются коллективы и солисты от 9 до 14 лет. Требования к композиции - продолжительность до 3 минут. Язык исполнения русский или белорусский. Иностранного не более 40 процентов текста.
Кто же из кандидатов войдет в финал проекта, решит фокус-группа не позднее 24 августа. Напомним, детское "Евровидение" в ноябре принимает Польша.
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