Завершается реставрация старейшей деревянной постройки Беларуси - гродненского лямуса. Очередной этап - полная замена крыши. В качестве материала - гонтов - осиновые плашки, сделанные по специальной технологии белорусскими мастерами. Эксперты заверяют, новая крыша прослужит долго, а со временем приобретет красивую серебряно-серую окраску. Лямус возведен был во второй половине 18-го столетия и использовался как хозяйственное здание на территории монастыря.