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Завершается реставрация старейшей деревянной постройки Беларуси - гродненского лямуса

Завершается реставрация старейшей деревянной постройки Беларуси - гродненского лямуса. Очередной этап - полная замена крыши. В качестве материала - гонтов - осиновые плашки, сделанные по специальной технологии белорусскими мастерами. Эксперты заверяют, новая крыша прослужит долго, а со временем приобретет красивую серебряно-серую окраску. Лямус возведен был во второй половине 18-го столетия и использовался как хозяйственное здание на территории монастыря.

После завершения реставрации в лямусе планируется открыть музей Гродненской епархии. Именно тогда доступ к объекту будет открыт и для туристов.

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