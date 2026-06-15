Завершились съемки 5-го сезона проекта "Герои"

Завершились съемки юбилейного 5-го сезона нашумевшего проекта "Герои", который совместно создают Президентский спортивный клуб и Белтелерадиокомпания.

Участников ждали экстремальные испытания для самых уверенных в себе и крепких конкурсантов, которые сначала прошли сито жесткого отбора, а затем принимали участие в изнуряющих заданиях, чтобы побороться за главный трофей.

Изюминкой этого сезона стало то, что проект снимался под открытым небом, а непогода и дождь лишь добавили остросюжетности съемочному процессу.

Кто станет соведущим в паре с Марией Богатырь и российским шоуменом Романом Юнусовым, а также имена руководителей команд - узнаете только осенью.