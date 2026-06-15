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Завершились съемки 5-го сезона проекта "Герои"
Автор:Редакция news.by
Завершились съемки юбилейного 5-го сезона нашумевшего проекта "Герои", который совместно создают Президентский спортивный клуб и Белтелерадиокомпания.
Участников ждали экстремальные испытания для самых уверенных в себе и крепких конкурсантов, которые сначала прошли сито жесткого отбора, а затем принимали участие в изнуряющих заданиях, чтобы побороться за главный трофей.
Изюминкой этого сезона стало то, что проект снимался под открытым небом, а непогода и дождь лишь добавили остросюжетности съемочному процессу.
Кто станет соведущим в паре с Марией Богатырь и российским шоуменом Романом Юнусовым, а также имена руководителей команд - узнаете только осенью.
Эфиры проекта "Герои" и детского сезона шоу смотрите осенью на телеканале "Беларусь 1".