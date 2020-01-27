В Белтелерадиокомпании завершилось прослушивание участников нацотбора на "Евровидение-2020". 49 претендентов на путевку в Роттердам в режиме живого звука оценила в студии "600 метров" коллегия жюри. Среди экспертов профессиональные музыканты, продюсеры и участники "Евровидения" разных лет. Именно они составят топ-12. Цифра не окончательная. Песен-финалисток может стать больше по инициативе организаторов.







