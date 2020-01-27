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Завершилось прослушивание участников нацотбора на "Евровидение-2020"

В Белтелерадиокомпании завершилось прослушивание участников нацотбора на "Евровидение-2020". 49 претендентов на путевку в Роттердам в режиме живого звука оценила в студии "600 метров" коллегия жюри. Среди экспертов профессиональные музыканты, продюсеры и участники "Евровидения" разных лет. Именно они составят топ-12. Цифра не окончательная. Песен-финалисток может стать больше по инициативе организаторов.



Имена финалистов появятся в Telegram-канале АТН

Список финалистов евровизионного нацотбора можно будет увидеть в

Telegram-канале ATN_NEWS

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