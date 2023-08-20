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Завершился двухдневный спортивно-культурный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу"
Яркий, масштабный и запоминающийся праздник "Вытокі. Крок да Алімпу" в Костюковичах! Накануне завершился двухдневный спортивно-культурный фестиваль. Достижения района, олимпийский забег и встречи с именитыми спортсменами. 30 локаций, представленных федерациями Беларуси, в том числе стрельбы из лука, тяжелой атлетики, бокса. Мастер-классы и конкурсы с подарками, а еще фудкорты, подворья с угощениями и брендами со всей Могилевской области. НОК Беларуси вручил району сертификат на развитие спорта.
Подарком для гостей "Вытокаў" стал фейерверк и вечерний концерт. Кстати, автором одной из песен в исполнении Тэо выступила жительница Костюковичей. Все подробности и яркие моменты праздника смотрите сегодня в "Главном эфире".
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