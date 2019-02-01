ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Завершился прием заявок для нацотбора "Евровидения". На поездку в Тель-Авив претендуют 113 человек

113 претендентов на музыкальную командировку в Тель-Авив на "Евровидение - 2019". В полночь Белтелерадиокомпания завершила прием заявок на участие в национальном отборе на конкурс. Впервые в истории проекта анкеты и композиции принимались в электронном виде. В этом сезоне география нацотбора обширна - заявки поступили не только от белорусских музыкантов, но и из России, Украины, Польши, Румынии, Швеции, США, Великобритании, Португалии и из других стран. Уже в понедельник в полдень на Макаенка, 9 начнется прослушивание кандидатов.


Изображение

Следить за происходящим фанаты смогут онлайн - традиционно будет вестись трансляция на сайте медиахолдинга tvr.by. Фокус-группа, в составе которой музыканты, композиторы, продюсеры, определит финалистов проекта. Они представят свои песни на гала-концерте в прямом эфире. По итогам телешоу и будет определен представитель нашей страны на конкурсе. Триумфатор национального отбора отправится в мае на "Евровидение - 2019" в Израиль.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все