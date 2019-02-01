Завершился прием заявок для нацотбора "Евровидения". На поездку в Тель-Авив претендуют 113 человек

113 претендентов на музыкальную командировку в Тель-Авив на "Евровидение - 2019". В полночь Белтелерадиокомпания завершила прием заявок на участие в национальном отборе на конкурс. Впервые в истории проекта анкеты и композиции принимались в электронном виде. В этом сезоне география нацотбора обширна - заявки поступили не только от белорусских музыкантов, но и из России, Украины, Польши, Румынии, Швеции, США, Великобритании, Португалии и из других стран. Уже в понедельник в полдень на Макаенка, 9 начнется прослушивание кандидатов.

