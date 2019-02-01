3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Завершился прием заявок для нацотбора "Евровидения". На поездку в Тель-Авив претендуют 113 человек
113 претендентов на музыкальную командировку в Тель-Авив на "Евровидение - 2019". В полночь Белтелерадиокомпания завершила прием заявок на участие в национальном отборе на конкурс. Впервые в истории проекта анкеты и композиции принимались в электронном виде. В этом сезоне география нацотбора обширна - заявки поступили не только от белорусских музыкантов, но и из России, Украины, Польши, Румынии, Швеции, США, Великобритании, Португалии и из других стран. Уже в понедельник в полдень на Макаенка, 9 начнется прослушивание кандидатов.
Следить за происходящим фанаты смогут онлайн - традиционно будет вестись трансляция на сайте медиахолдинга tvr.by. Фокус-группа, в составе которой музыканты, композиторы, продюсеры, определит финалистов проекта. Они представят свои песни на гала-концерте в прямом эфире. По итогам телешоу и будет определен представитель нашей страны на конкурсе. Триумфатор национального отбора отправится в мае на "Евровидение - 2019" в Израиль.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов