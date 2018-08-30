Завтра Беларусь выберет представителя на детском "Евровидении"

В студии "600 метров" на Макаенка сразу после окончания эфира "Добрай раніцы, Беларусь!" продолжатся индивидуальные репетиции артистов. Они завершаются поздним вечером. В этом году 10 конкурсантов. Генеральный прогон шоу вместе с красочными визитками и другим контентом пройдет завтра.