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Завтра Беларусь выберет представителя на детском "Евровидении"
Музыкальная интрига лета разрешится завтра. Беларусь выберет представителя на детском "Евровидении".
В студии "600 метров" на Макаенка сразу после окончания эфира "Добрай раніцы, Беларусь!" продолжатся индивидуальные репетиции артистов. Они завершаются поздним вечером. В этом году 10 конкурсантов. Генеральный прогон шоу вместе с красочными визитками и другим контентом пройдет завтра.
Представителя Беларуси на детском "Евровидении" определит жюри и телевизионная публика. Юная звезда выйдет на сцену "Минск-Арены" 25 ноября в рамках рекордного шоу с участием представителей 20 стран.
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