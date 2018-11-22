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23 ноября на официальном сайте детского "Евровидения" стартует онлайн-голосование
Подготовка к финалу детского "Евровидения" проходит в режиме нон-стоп. Стать частью яркого события может каждый и отдать свой голос за участника. Завтра на официальном сайте детского "Евровидения"www.junioreurovision.tvстартует онлайн-голосование. Там можно прослушать композиции всех 20 конкурсантов, выбрать топ-5 и зажечь своего победителя. Ну, а для тех, кто все еще мечтает увидеть шоу вживую, еще осталось несколько дополнительных билетов на танцпол на генеральный прогон 24 ноября. Победителя в финале определит традиционное голосование зрителей и жюри. Какой будет евровизионная арифметика этого года, разбиралась Лидия Заблоцкая.
У кого в руках окажется хрустальный микрофон и кто исполнит свою песню на бис - это решат жюри и зрители. Голосование - традиционная кульминация Международного детского песенного форума.
Еще каких-то несколько лет назад мы отправляли многочисленные СМС на длинные номера. Сегодня организаторы значительно упростили процесс. Никаких перегруженных линий. Достаточно открыть официальный сайт конкурса на любом гаджете в любой точке мира. Разберемся пошагово.
Шаг первый. Проголосовать сможем уже завтра вечером. Шаг второй. После предварительного просмотра видео с конкурсантами формируем свой топ. Минимум три и максимум пять песен. Отмечаем фото понравившихся участников, и система учитывает фаворитов.
Голосование будет закрыто перед началом шоу. Вторая волна захватит зрителей сразу после выступления всех конкурсантов. Но лишь на 15 минут.
В прошлом году система дала сбой -слишком много людей захотели проголосовать за любимого артиста. Сегодня все ошибки учтены.
Дальше дело за евровизионной арифметикой. Голоса со всего необъятного интернет-пространства суммируются и распределяются на каждую песню.
И все это 50 процентов успеха песни. Остальные 50 - за национальным жюри. В каждом составе три эксперта и двое детей. Они оценивают евровизионные номера во время генеральной репетиции. Заветные 12 баллов от страны объявят глашатаи.
Увидеть первые эмоции триумфатора мы сможем прямо из грин-рума. Но к раскрытию интриги подойдем шаг за шагом. Какая страна набрала самое внушительное количество баллов от аудитории, объявят в самом финале. Ставим таймер на завтра и начинаем зажигать победителя.
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