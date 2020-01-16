Завтра последний день подачи заявки на "Евровидение-2020"

Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Грузия, Нидерланды, Франция и Кипр определились со своими кандидатами на "Евровидение-2020". Следующая - Беларусь. Уже завтра - последний день приема заявок для участия в национальном отборе на конкурс. Организатором проекта выступает Белтелерадиокомпания - единственный представитель Европейского Вещательного Союза в нашей стране. Подача заявок проходит на официальном сайте медиахолдинга www.tvr.by. Сперва их оценит фокус-группа и проведет предкастинг композиций.





Прослушивание запланировано на 27 января

По итогам будет сформирован список участников следующего этапа проекта - живого прослушивания. Оно запланировано на 27 января. Эксперты определят не более 12 финалистов национального отбора. Итоговый гала-концерт пройдет не позднее 6 марта. Его прямую трансляцию будут вести телеканалы

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