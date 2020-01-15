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Заявки на "Евровидение-2020" принимаются до пятницы

В пятницу завершится прием заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение-2020". Если у тебя есть подходящая для юбилейного 65-го шоу песня, то успей подать ее на www.tvr.by. Именно на официальном сайте Белтелерадиокомпании нужно заполнить всю необходимую информацию. Сперва заявки оценит фокус-группа. По итогам предкастинга композиций будет сформирован список участников следующего этапа проекта - живого прослушивания. Оно запланировано на 27 января.

Эксперты определят не более 12-ти финалистов национального отбора

Итоговый гала-концерт пройдет не позднее 6 марта. Его прямую трансляцию будут вести телеканалы

"Беларусь 1"

и

"Беларусь 24"

. Представитель нашей страны на международном песенном конкурсе будет определен путем голосования зрителей и жюри. "Евровидение" 2020 года состоится в мае в Роттердаме (Нидерланды).

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