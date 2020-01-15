Заявки на "Евровидение-2020" принимаются до пятницы

В пятницу завершится прием заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение-2020". Если у тебя есть подходящая для юбилейного 65-го шоу песня, то успей подать ее на www.tvr.by. Именно на официальном сайте Белтелерадиокомпании нужно заполнить всю необходимую информацию. Сперва заявки оценит фокус-группа. По итогам предкастинга композиций будет сформирован список участников следующего этапа проекта - живого прослушивания. Оно запланировано на 27 января.



