Зажигаем звезды - отбор на "Фактор.BY. Дети" прошел в Гродно

Краткий пересказ от ИИ

Белтелерадиокомпания готова открывать новые таланты во всей стране! Наш детский флагман - "Фактор.BY. Дети" - отправился слушать юные голоса в регионы. Идет отбор харизматичных ребят во второй сезон.

Прослушивание традиционно стартует в Гродно, городе счастливых людей. И сегодня наша съемочная группа столкнулась с небывалым ажиотажем в областном центре. Лидия Заблоцкая оценила смелость мечтаний потенциальных артистов.

Полсотни участников на "Фактор.BY. Дети" в Гродно

Улица Мостовая еще никогда не слышала такого многоголосия. Прямо в центре города, в репетиционном зале, без стеснения распевались школьники, готовясь к своему звездному часу.

Проект "Фактор.BY. Дети" полюбился не только детям, но и их родителям, и педагогам. На талант-шоу приходили и приезжали целыми вокальными студиями. Репертуар был отточен до совершенства, костюмы сидели идеально, а участники были уверены в себе.

Главные и единственные условия участия в этом талант-шоу - возраст от 7 до 14 лет. Все участники пришли на "Фактор.BY. Дети" по одной и той же причине: они безмерно любят сцену и серьезно увлечены музыкой.

Они играют на фортепиано и скрипке, а некоторые из них уже закончили музыкальную школу. Сегодня они - звезды своей родной школы, ее талантливые дети. Но достаточно ли этого для участия в "Фактор.BY. Дети"? Полсотни детей отважились продемонстрировать свои способности.

Талантливые исполнители из Слонима, Лиды, Мостов и даже из Белгорода. Традиционно голоса будут прослушиваться без фонограммы.

"Родная мова" и советский рок

Иностранного репертуара стало меньше: поют на мове или - не по классике - советский рок. Даже художественным свистом удивляют. После песен часто рассказывают об увлечениях или сердечных драмах.

Откровенная беседа с юными артистами

Ведущие не упускали ни детали: Хелена Мерааи и диджей "Радиус FM" Паша Адаховский хорошо знают кухню шоу. Они с первого взгляда чувствуют детскую непосредственность и деликатно выводят талант из зоны комфорта.

Хелена Мерааи, ведущая талант-шоу "Фактор.BY. Дети":

"Проблема в том, что чувствуется конкурсная хватка, но "Фактор.BY. Дети" - это не конкурс, это шоу. И мы ждем именно талантов, которые от души, от сердца поют те песни, которые им нравятся. И мы даже порой просим, а спойте то, что вам близко".

"На самом деле, настолько сильно любим детей, что вот так хочется всех взять. Просто, пожалуйста, проходите все. Мы готовы вас слушать год", - заверил ведущий утреннего шоу на "Радиус FM" Паша Адаховский.

Белтелерадиокомпания снова готова растить звезд

На сайте news.by уже полтысячи заполненных анкет. Потенциальные участники второго сезона нашего детского флагмана знают, что у талант-шоу нет альтернативы в стране. Ведь "Фактор.BY. Дети" - это сильнейшая школа таланта, а выпускникам - миллионы просмотров, большие опен-эйры или совместные номера с именитыми наставниками.

А еще это возможность представлять страну на международной сцене. Как Марго Зингман - скоро споет в Узбекистане за Беларусь.

13 сентября команда "Фактор.BY. Дети" услышит Брест. Заявить о себе можно с полудня и до 18 вечера. Открытый микрофон в клубе "Медуза" на улице Советской, 73. В талант-турне будем весь сентябрь. Чтобы дать шанс каждому юному таланту стать звездой.