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"Зеленая планета" - выставка-конкурс юных экологов Борисова
Как не загрязнять окружающую среду, чем интересен экотуризм? Эти и другие темы, что касаются охраны природы, в рисунке воплотили юные участники выставки-конкурса "Зеленая планета" из Борисова. Проект - традиционная инициатива местного центра экологии и туризма совместно с Борисовской центральной районной библиотекой. В галерее "Арт-квартал" книжного учреждения разместились 23 работы начинающих художников от 6 до 18 лет. Авторы картин - победители районного экологического конкурса.
Это всегда радость и всегда праздник. Приятно, когда в наших стенах раскрываются таланты. Такие выставки стали доброй традиций. "Птица года" - центр экологии, выставка по итогам. Мы изучаем, постигаем много чего, познаем и привлекаем будущих авторов для впечатлений в нашу библиотеку.
Кроме глобальной экологической проблематики, в этом году юным художникам-участникам конкурса было предложено написать зеленые маршруты малой родины. В рисунках улицы, микрорайоны Борисова и близлежащие деревни.
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