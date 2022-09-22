"Зеленая планета" - выставка-конкурс юных экологов Борисова

Как не загрязнять окружающую среду, чем интересен экотуризм? Эти и другие темы, что касаются охраны природы, в рисунке воплотили юные участники выставки-конкурса "Зеленая планета" из Борисова. Проект - традиционная инициатива местного центра экологии и туризма совместно с Борисовской центральной районной библиотекой. В галерее "Арт-квартал" книжного учреждения разместились 23 работы начинающих художников от 6 до 18 лет. Авторы картин - победители районного экологического конкурса.

Это всегда радость и всегда праздник. Приятно, когда в наших стенах раскрываются таланты. Такие выставки стали доброй традиций. "Птица года" - центр экологии, выставка по итогам. Мы изучаем, постигаем много чего, познаем и привлекаем будущих авторов для впечатлений в нашу библиотеку.