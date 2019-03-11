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ЗЕНА ответила на вопросы поклонников во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании
ЗЕНА начинает активную подготовку к "Евровидению", которое в этом году принимает Израиль.
В ближайшее время представительницу Беларуси, кроме репетиций в плотном графике, ожидают промотур, съемки визиток и подготовка к съемкам клипа на песню "Like it". Сама песня и номер существенно меняться не будут. Об этом ЗЕНА рассказала сегодня во время онлайн-конференциина сайте Белтелерадиокомпании.
Клип на песню белорусской конкурсантки уже в разработке, и ЗЕНА обещала делиться бэкстейджем со съемочной площадки у себя в аккаунтах в социальных сетях.
О чем еще рассказала певица, можно узнать в полной версии онлайн-конференции на сайте tvr.by.
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