ЗЕНА вышла в финал "Евровидения-2019"!

Представительница Беларуси ZENA с композицией "LIKE IT" выступила под номером 8. По результатам голосованияюная певица вошла в финал "Евровидения-2019".Вместе с нашей конкурсанткой за путевку в финал в Тель-Авиве боролисьисполнители из 16 стран.







Второй полуфинал шоу состоится 16 мая.Имя победителя конкурса песни "Евровидение-2019 весь мир узнает18 мая.



Прямая трансляция в 22:00 на телеканале "Беларусь 1", спутниковом "Беларусь 24" и сайте www.tvr.by.



Подписывайтесь на наши страницы в Facebook, Instagram, "Вконтакте" и Youtube и узнавайте все новости о конкурсе "Евровидение".

