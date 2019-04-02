Белорусская певица ЗЕНА выйдет на сцену "Евровидения" в первом полуфинале под номером 8. О порядке выступлений конкурсантов сообщили организаторы конкурса. Как и в прошлые годы, его определяли продюсеры песенного форума, что позволяет сделать шоу более эффектным с точки зрения режиссуры.

Вместе с ЗЕНОЙ за выход в финал сразятся эпатажные рокеры из Исландии и австралийская певица в образе Плавалагуны. Напомним, полуфиналы "Евровидения" в Тель-Авиве состоятся 14 и 16 мая, финал - 18 мая. Прямую трансляцию традиционно будут вести телеканалы "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24". За победу в шоу сразятся представители 41-й страны.

