Жемчужина мировой хореографии - балет Игоря Моисеева посетил Минск

Жемчужина мировой хореографии и национальное достояние российского танцевального искусства. На этой неделе в Минске состоялись гастроли Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева - коллектива, который в своем деле достиг наивысшего мастерства.

85 лет тому назад Игорь Александрович создал не просто народный балет, а целый пласт хореографии.

И даже после того как мастера не стало, артисты и руководители труппы продолжают держать очень высокую планку исполнения. В репертуаре коллектива есть и белорусские танцы - крыжачок, "Бульба" и "Юрочка".

Репортаж Андрея Козлова знакомит с духом моисеевского коллектива.

При аншлаге (а минская публика знает толк в разном искусстве) артисты балета Игоря Моисеева гостили в Беларуси. Зрителя не обманешь. Кому повезло попасть на концерты моисеевской труппы, пережили несколько ярких жизней буквально за два часа, ведь исполнение артистов заставляет действительно забыться, что ты в зрительном зале. Ты будто там - вместе с ними.





Отражение внутренней энергии, эмоций, национальных характеров, и главное - высочайшее качество исполнения покоряли гостей Дворца Республики. Тут можно было утонуть в чувствах.

Игорь Александрович Моисеев для нашего общего искусства человек уникальный, который народно-сценический танец сделал совершенно понятным для любого зрителя.

Балет Игоря Моисеева - это эталон в своем деле. И даже репетиции не техническая разводка концерта, а настоящий труд как в танцевальных залах, так и у станка. Тут все доводится до идеала.

Ежедневное скрупулезное оттачивание мастерства и делает коллектив таким, каким мы его видим.

Моисеевское плие - главная особенность, которая позволяет сцену визуально делать еще более объемной.

Белорусский образ в репертуаре - танец "Юрочка" с ярким героем. По характерам программа, показанная в Минске, - это настоящая палитра, где все номера - хиты и постановки, ставшие всемирно знаменитыми: танец бессарабских цыган, аргентинский гаучо, греческий сиртаки, яблочко, арагонская хота, молдавский танец и другие.