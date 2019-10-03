Женский образ в календаре народных обрядов на выставке Альфреда Микуса

Женский образ в календаре народных обрядов. Выставка фотожурналиста Альфреда Микуса "Белорусские красавицы" открылась в Национальном историческом музее. Посещение народных праздников и обрядов в деревнях и малых городах Беларуси для Альфреда Микуса хобби и работа. Несмотря на то что специального образования фотокорреспондента у него нет, Альфред является членом Международной ассоциации фотоискусства FIAP, а также обладателем многочисленных дипломов и медалей международного формата. В своих фоторепортажах он собирает крупинки народного наследия, воссоздает потерянное и дает традициям новую жизнь.



Кроме фоторабот на выставке показаны аутентичные предметы народного быта из фондов Национального исторического музея. Посмотреть на женский образ в кругу календарных обрядов можно до 20 октября.