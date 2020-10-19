Жировичская икона Божьей Матери стала темой благотворительного пленэра художников

Художников со всей страны собрала главная дата духовного календаря Беларуси - 550-летие обретения иконы Божией Матери Жировичской. Состоялся пленэр "Святость земли белорусской". Из-за сложной эпидситуации форум сменил статус "международного" на "республиканский". Елена Бормотова - о том, как рождаются картины на свежем воздухе.

Художественный пленэр "Святость земли белорусской"

Местом объединения художников в этом году выбран Воложинский район. Живописцы, графики, скульпторы разных возрастов создают работы на духовную тему. В этом году это явление иконы Жировичской Богоматери.







Жировичская икона Божьей Матери - тема для произведений живописцев, графиков, скульпторов

Каждый художник сам выбирает место для работы. Кому-то комфортно работать в помещении при дневном свете. Их работы не требуют натурной площадки. Главное привычный пленэрный набор - широкая палитра красок и минимум штук 20 кистей.

Натуральный свет и никаких ограничений пространства. Пленэрные работы не имеют ограничений и по времени. Состояние природы художники фиксируют в любое время года и при любой погоде. Кстати, краски в тубах в свое время стали выпускать особо для пленэров".

Живопись на открытом воздухе

Запас каждого творца - несколько полотен. Ведь за время проведения пленэра создают до десятка работ. Небольшого формата этюды пишутся за один сеанс. Полотна побольше - в течение нескольких дней. Но это довольно сложно, ведь редко когда удается поймать одинаковое состояние погоды.







Художественные секреты пленэрных работ

Сложность осенних пленэров - смена температуры воздуха. Часто разница дневных и ночных температур составляет более 10 градусов. При дождях мольберт с красками ставят под навес. Этот пленэр благотворительный. Средства от продажи полотен направят на поддержку детей с ДЦП из Ивенецкого дома-интерната