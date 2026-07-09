Жители Гродно присоединились к проекту "Васильковый тур" и соревнуются в караоке

Гродно присоединился к масштабному проекту "Васильковый тур", который проходит в преддверии XXXV юбилейного "Славянского базара в Витебске".



На одной площадке гости знакомятся с историей фестиваля, участвуют в тематическом квизе, проверяют свои знания по его самым ярким страницам и получают памятные призы.

"Для меня "Славянский базар" - это основа всей культуры. Мы, как славяне, всегда готовы проявлять инициативу, выступать, не забывать делиться своими знаниями с нашими детьми. И, конечно, огромный колоссальный опыт передавать своему поколению", - рассказала жительница города Анна Нагиева.

Праздничная программа проходит и в крупном торговом центре Гродно. Здесь работает "Васільковы кірмаш", на котором представлены изделия народных мастеров, сувениры и белорусские угощения. Одним из главных событий дня станет конкурс "Фестивальное караоке со звездой". Победитель получит возможность выступить на сцене "Славянского базара в Витебске".