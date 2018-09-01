Шедевры мировой живописи, "написанные" нитками. Жительница Речицы репродукции известных картин вышивает крестиком. Над некоторыми работами работает несколько лет. Мастерство белорусской вышивальщицы получает все больший резонанс и признание не только на малой родине, но и на международных творческих площадках. На мастер-классе уникальной художницы побывала Анна Ковалева (видео).