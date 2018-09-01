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Жительница Речицы репродукции известных картин вышивает крестиком

Шедевры мировой живописи, "написанные" нитками. Жительница Речицы репродукции известных картин вышивает крестиком. Над некоторыми работами работает несколько лет. Мастерство белорусской вышивальщицы получает все больший резонанс и признание не только на малой родине, но и на международных творческих площадках. На мастер-классе уникальной художницы побывала Анна Ковалева (видео).

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