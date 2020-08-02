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Живая музыка под открытым небом. Проект "Полоцк музыкальный"
Весь август на улицах Полоцка будут выступать лучшие коллективы региона. Проект "Полоцк музыкальный" - это подарок для гостей и туристов, которые хотят весело провести выходные. В программе - только живое исполнение: рок, классика, народные мотивы. В распоряжении артистов сразу несколько локаций. Все они - в туристическом маршруте по древнему городу.
Также артисты приглашают на мастер-классы. К примеру, сегодня у памятника Симеону Полоцкому можно было научиться танцевать падеспань и вместе с фольклорными коллективами исполнить бытовые песни.
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