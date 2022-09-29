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"Жизель" вернулась с личной драмой в Большой театр

"Жизель" опять на подмостках Большого! Накануне состоялась премьера. В зале - аншлаг.

Постановщик Игорь Колб вписал в оформление 3Д-проекцию, вернул в текст крестьянскую свадьбу и "премьеру в премьеру". Речь о клавире композитора Адана. Фрагмент музыки сейчас можно услышать только в Большом театре Беларуси. Не обошел постановщик и технические возможности.

Следующий показ "Жизели" состоится 23 октября. Поспешите приобрести билет.

Фото: vk.com/bolshoibelarus

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