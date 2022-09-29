"Жизель" вернулась с личной драмой в Большой театр

Постановщик Игорь Колб вписал в оформление 3Д-проекцию, вернул в текст крестьянскую свадьбу и "премьеру в премьеру". Речь о клавире композитора Адана. Фрагмент музыки сейчас можно услышать только в Большом театре Беларуси. Не обошел постановщик и технические возможности.