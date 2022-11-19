Журнал "Полымя" отмечает вековой юбилей

Вековой юбилей отмечает журнал "Полымя". У истоков его создания стояли такие писатели, как Якуб Колас и Янка Купала. Страницы издания - это история белорусской литературы. На листах "Полымя" читатели впервые познакомились с романами "Людзі на балоце" Ивана Мележа, "Каласы пад сярпом тваім" Владимира Короткевича, "Сэрца на далоні" Ивана Шамякина. И это далеко не весь список произведений, ставших классикой белорусской литературы. За время существования в тираж вышло свыше тысячи номеров.