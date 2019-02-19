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Журналисты National Geographic Israel расскажут о Беларуси на страницах престижного издания
В первую очередь гостей интересует развитие агротуризма, межкультурные связи, историческое и архитектурное наследие. Своими впечатлениями израильские СМИ поделятся в большом репортаже. Тур длится 5 дней. Представители National Geographic уже побывали в местечке Мотоль, где узнали о традиции выпечки каравая, ощутили национальный колорит в несколькихагроусадьбах Минской и Брестской областей, познакомились с искусством ткачества и резьбы по дереву. Также в маршруте гостей Брестская крепость, Налибокская и Беловежская пущи.
Наталья Михальчук, главный специалист управления спорта и туризма Брестского облисполкома: "Между Беларусью и Израилем существует безвизовое соглашение, которое отразилось положительно на туристическом потоке. В настоящее время прорабатывается вопрос об организации лоукостов из нашего брестского аэропорта. Мы надеемся, что бюджетные израильские авиалинии также придут на наш туристический рынок".
В минувшем году турпоток из Израиля только в Брестскую область вырос в полтора раза по сравнению с 2017.
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