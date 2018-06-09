Злата Ларченко - победительница Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни

Победительницей Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни стала 19-летняя Злата Ларченко. Студентка столичного колледжа искусств представляла Минскую область. Родом она из Дзержинска. У девушки богатый конкурсный опыт. В 2009 она была среди финалистов отбора на детский конкурс песни "Евровидение". Вокалистка стала лауреатом первой степени. Гран-при имени Владимира Мулявина в этом году не присуждался. Всего же за главный приз боролись 20 молодых артистов от 16 до 31 года. Все конкурсанты исполнили песни отечественных авторов на белорусском языке.