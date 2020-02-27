Змитрока Бядулю перезахоронят в Минске. Прах писателя доставили в Беларусь

По желанию и с разрешения родных белорусского классика швейцарский фонд Марии Магдалены Радзивилл провел эксгумацию останков и привез их из Казахстана. Именно там в 1941 году в эвакуации умер Бядуля. Вопросами перезахоронения занимались на протяжении четырех месяцев. Накануне вечером самолет приземлился в столице и сейчас прах находится в одном из православных храмов. Останки перезахоронят также на территории Минска, но пока неизвестно когда и где именно. Обсуждения проходят с министерствами.







Финансированию для реализации перезахоронения содействовал почетный консул Беларуси в Лозанне Андрей Нажескин. Части надгробия в ближайшее время доставят в Музей истории белорусской литературы. Также Министерство культуры объявит конкурс среди скульпторов и художников на создание нового памятника.



