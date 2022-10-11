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Знаменитые земляки: родословная композитора Дмитрия Шостаковича
Фестиваль "В Шеметово у Шостаковичей". Форум посвящен личности и творчеству выдающегося советского композитора не только из-за его уникального вклада в музыкальную сокровищницу мира. Дмитрий Шостакович - наш земляк, его родословная идет корнями в Мядельский край. В арсенале биографов классика появилась информация о городке Шеметово, где жили древние предки музыканта.
Наталья Бордиловская об источнике таланта (видео).
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