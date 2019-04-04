Знаменитый режиссер Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет

Трагическая новость буквально только что пришла из России. Не стало Георгия Данелия. Знаменитый режиссер умер в возрасте 88 лет после длительной болезни. Его фильмы были хитами в Советском Союзе: "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Осенний марафон", "Мимино" и "Кин-дза-дза", они завоевали сердца зрителей на долгие годы. Данелия нередко выступал и сценаристом своих картин, а также появлялся в эпизодических ролях в своих работах.