"Золотая лира" остается в Беларуси: Елизавета Цуприк стала победителем детского конкурса "Витебск"

На XXIV Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск" главную награду - "Золотую лиру" - завоевала представительница Беларуси. Ею стала 13-летняя Елизавета Цуприк из Бреста. Юная певица набрала максимальные 130 баллов из 130 возможных. Она поделилась эмоциями и рассказала о том, как шла к этой победе.

"Это большая гордость и большая ответственность"

Когда эмоции после объявления результатов немного улеглись, Лиза призналась, что чувствует не только радость, но и осознание нового статуса.

"Конечно, это большая гордость, я считаю, что это и большая ответственность. Теперь люди ожидают от меня каждый раз максимум, превзойти себя на сцене и подтвердить это звание. И я думаю, что я буду каждый раз оправдывать это и дарить людям свой вокал", - поделилась победительница.

Она также рассказала, что ее семья и друзья стали главной опорой в этот важный момент. Родители были рядом, поддерживали за кулисами, а в гримерке после объявления результатов прозвучало заветное: "Ура! Мы это сделали! У нас это получилось!" Поздравила Лизу и ее лучшая подруга, которая приехала поддержать ее на фестиваль.

Лиза Цуприк занимается вокалом уже 10 лет. Все началось в родном Бресте, когда ей было всего 4 года. Тогда она победила в конкурсе по рисованию и получила сертификат на пробное занятие по вокалу.

"Тогда уже педагоги начали говорить, что я выделяюсь, что у меня есть какой-то талант. И тогда родители решили, что нужно как-то продолжать это развивать во мне", - вспомнила юная певица.

Поворотным моментом стала победа на радиоконкурсе "Молодые таланты Беларуси". Именно тогда семья приняла решение заниматься вокалом профессионально. Начались поездки в Москву, Минск, участие в различных фестивалях и конкурсах, занятия с разными педагогами.

Кстати, родители Лизы - юристы. Однако они активно участвуют в творческом процессе: создают эскизы костюмов, шьют сценические наряды, продумывают образ. Даже при выборе репертуара мама Лизы помогает дочери, а для создания образов они используют современные технологии, в том числе искусственный интеллект.

Встреча с Президентом: "Дай бог, это будет не последняя победа"

Особенным моментом для Лизы стала встреча с главой государства. Александр Лукашенко вручал ей "Золотую лиру" на торжественной церемонии открытия "Славянского базара". Юная певица призналась, что это волнение было совершенно иным, чем перед выходом на сцену.

"Я никогда таких эмоций еще не испытывала. Перед каждым выступлением я волнуюсь, но вот именно перед этой встречей это было другое волнение. У меня за кулисами, как только я увидела его, как только его объявили, у меня потекли слезы, затряслись руки", - рассказала Лиза.

Когда Александр Лукашенко пожал ей руку и сказал: "Дай бог, это будет не последняя победа", - юную артистку охватила настоящая радость.

"Я поняла: неужели это все благодаря тому, что я пою", - поделилась победительница.

Что дальше? Лиза призналась, что сама еще задается этим вопросом. В ближайшее время она планирует выступить в нескольких концертах в честь победы, отпраздновать триумф с друзьями в Бресте и осознать случившееся.

"Теперь меня будут брать на концерты масштабного уровня, ведь для меня это самая-самая большая мечта", - отметила она.

Также на "Славянском базаре" стартует взрослый конкурс исполнителей. Лизе предстоит передать эстафету победы своей коллеге - участнице из Беларуси Лене Кузнецовой. Будет ли новая победа за Беларусью, узнаете уже 18 июля.