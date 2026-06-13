Золотой запас - ценности из Госхранилища Минфина безвозмездно передаются белорусским музеям

Постановление Совмина откроет для широкой публики редкие предметы быта, драгоценности и артефакты

От конфиската до национального достояния. Белорусский Гохран возвращает белорусской истории истинный блеск.

До 1 ноября текущего года 159 предметов историко-культурной ценности сменят сейфы Министерства финансов на витрины главных и региональных музеев страны. Раритеты не прячут под замком, а делают историю видимой и доступной для каждого.

Наследие высшей пробы - музей-заповедник в Несвиже задал планку всей стране

Один из самых известных музеев страны, один из самых хорошо сохранившихся замков Беларуси - Несвижский. Всегда впечатляет многочисленных посетителей не только убранством интерьеров, но и разнообразием коллекций. Это один из первых музеев в нашей стране, которому задала планку фамилия Радзивилл, по статусу положено все самое лучшее. Государство пришло на помощь.

Наталия Жерко, первый замдиректора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж":

"Мы с Гохраном работаем с 2011 года, когда только завершалась реставрация музея, но начиналась музеефикация. Экспозицию нужно было наполнить для того, чтобы заработал музей полноценно. И вот на протяжении этих лет у нас порядка 1600 предметов, поступивших из Гохрана. В принципе более 60 % из них находятся в постоянной экспозиции".

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"Эти предметы буквально пропитаны той атмосферой. И когда мы узнаем о некоторых предметах, их историю, конечно же, иногда это даже шокирует", - признался старший научный сотрудник Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Сергей Чистяков.

Звезды замковой коллекции - предметы из Государственного хранилища ценностей

Серебряная лопатка для крошек, изящные бонбоньерки для сухих духов, сумочка для искушенных театралок - в этих витринах предметы, которые поступили из Государственного хранилища ценностей при Министерстве финансов Беларуси несколькими годами ранее и стали звездами коллекции.

Сергей Чистяков:

"Одни из самых интересных предметов, которые мы получаем, конечно, это предметы из драгоценных металлов. Это уже привычно, что Гохран является одним из таких донатов, которые пополняют экспозиции ведущих музеев нашей страны для того, чтобы популяризировать историю, для того, чтобы все, кто пришел сюда, могли понять, что нация ценит свою историю. История есть показатель существования самой нации как таковой".

Больше, чем закон - постановление Совета министров дарит ценностям новую жизнь

На авансцене Министерство финансов и Государственное хранилище ценностей. Здесь не оставляют без внимания ни одну редкость. Проект постановления Совета министров готовится на основании протокола комиссии и приказа уполномоченного министерства.

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Документы, ведомственные акты и строгие формулировки закона - это лишь формальная сторона дела. На практике решение Совмина означает вот что. Предметы, представляющие собой историческую ценность, официально меняют статус. Это значит, что вместо строгого языка финансового учета они приобретают новую жизнь - музейную.

Код подлинности - эксперты выдают аттестат раритетам

Но прежде эксперты отбирают предметы из таких посылок и уточняют их потенциал. Готовят их для комиссии по зачислению ценностей в историко-культурный фонд. Работа ювелирная. Проба, клеймо - важные детали для установления провенанса.

Светлана Крутько, начальник отдела Государственного хранилища ценностей Министерства финансов Беларуси:

"Вещи к нам поступают, к сожалению, обезличенные. Они поступают в Гохран в качестве ювелирного лома. И порой очень тяжело определить. Мы даже связываемся иногда со скупками, пытаемся уточнить, кто же эти ценности принес. Хотя бы хоть что-то они знают".

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