Золотой фонд белорусской книжной иллюстрации представлен на экспозиции в Национальном художественном музее

От черно-белых изображений 30-50-х годов минувшего столетия до ярких цветных картинок начала нынешнего века. Работы из золотого фонда белорусской книжной иллюстрации представлены на экспозиции в Национальном художественном музее Беларуси. В экспозицию вошли более 140 произведений от белорусских и зарубежных классиков. Наряду с красками, карандашом и углем художники использовали лаки, аппликации, применяли тушь, а также гравировку.