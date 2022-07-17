ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Золотой фонд белорусской книжной иллюстрации представлен на экспозиции в Национальном художественном музее

От черно-белых изображений 30-50-х годов минувшего столетия до ярких цветных картинок начала нынешнего века. Работы из золотого фонда белорусской книжной иллюстрации представлены на экспозиции в Национальном художественном музее Беларуси. В экспозицию вошли более 140 произведений от белорусских и зарубежных классиков. Наряду с красками, карандашом и углем художники использовали лаки, аппликации, применяли тушь, а также гравировку.

Выставочный проект дополнили 35 книг с иллюстрациями из фондов Национальной библиотеки и Художественного музея Беларуси.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все