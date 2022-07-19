Золотой фонд белорусской книжной иллюстрации представлен в Национальном художественном музее

От черно-белых рисунков 30-50-х годов прошлого столетия до ярких цветных начала XXI столетия. Работы из золотого фонда белорусской книжной иллюстрации - на выставке в Национальном художественном музее Беларуси. В экспозицию вошли более 140 произведений от белорусских и зарубежных классиков. Наравне с красками, карандашом и углем художники использовали лаки, аппликации, тушь, а также гравировку.