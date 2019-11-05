Золотой "Лістападзік" получила лента из Нидерландов

Топ-лист главного кинособытия осени становится шире. Сегодня назвали обладателя золотого "Лістападзіка". Лучшую ленту для детей и подростков объявили в полдень в кинотеатре "Пионер".



Так, главный приз конкурса и награда за лучшую работу взрослого актера в детской ленте - "Моему невероятному лету с Тесс". Полнометражную историю о семейных ценностях показал молодой режиссер из Голландии Стивен Ваутерлод. Только за 2019 год картина получила призы жюри на кинофестивалях в Нью-Йорке, Аделаиде и Злине. Теперь ее назвали лучшим фильмом и в рамках "Лістапада" среди семи детских лент из Канады, Китая, Норвегии, Индии и Германии.



Стартовали сегодня показы фильмов национального конкурса. Документальные и игровые ленты оценивает жюри во главе с легендарным польским режиссером Кшиштофом Занусси. Он прилетел в Минск накануне. В афише интриги путешествия Николая Радзивилла Сиротки, "Моя бабушка с Марса", "Хроники ртути" и история девушки, которая попала в чернобыльскую зону отчуждения. Кстати, последнее снято на русском языке режиссером из Германии.



Кстати, сам Кшиштоф Занусси не только оценивает, но и готовится представить свой "Эфир". Его новейшая работа завтра вечером на экране кинотеатра "Пионер". Кстати, в проекте он выступил в тройном амплуа - сценаристом, продюсером и режиссером.



