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Зрелищный эфир на "Фактор.by" - финалисты шоу споют шансон, а подпевать будут все!
Песни, под которые мы влюбляемся и плачем - шансон - уже сегодня вечером на сцене шоу "Фактор.by".
Свою душу нараспашку откроют 8 финалистов. Вместе с командой проекта они подготовили настоящий музыкальный перформанс - сложные номера с балетом и сюжетной линией. Короткий метр на 3 минуты человеческих эмоций и оголенных зрительских нервов. Подпевать будут все!
И, конечно, во власти зрителей вознаградить за труды и душевные усилия финалистов. Помните, только от вас зависит, кто продолжит борьбу за право выступить в суперфинале.
Всего один шанс на победу и одна участница на удачу в команде наставника Руслана Алехно - Маргарита Шибаева.
Еще один звездный судья Иосиф Пригожин остался на проекте с двумя музами - Элен Бадалян и Еленой Фрейман.
Пара настоящих мужчин и бойцов, которые настроены идти до конца, - Даниил Савеня и Юрий Алехно - в команде Сереги.
И только Ольга Бузова в третьем прямом эфире сопровождает троицу - Анастасию Малашкевич, Алексея Будько и Алену Товстик.
Не пропустите зрелищный эфир сегодня вечером - звезды сойдутся в 20:45 на "Беларусь 1" в шоу "Фактор.by".
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