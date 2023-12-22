Зрелищный эфир на "Фактор.by" - финалисты шоу споют шансон, а подпевать будут все!

Песни, под которые мы влюбляемся и плачем - шансон - уже сегодня вечером на сцене шоу "Фактор.by".

Свою душу нараспашку откроют 8 финалистов. Вместе с командой проекта они подготовили настоящий музыкальный перформанс - сложные номера с балетом и сюжетной линией. Короткий метр на 3 минуты человеческих эмоций и оголенных зрительских нервов. Подпевать будут все!

И, конечно, во власти зрителей вознаградить за труды и душевные усилия финалистов. Помните, только от вас зависит, кто продолжит борьбу за право выступить в суперфинале.

Всего один шанс на победу и одна участница на удачу в команде наставника Руслана Алехно - Маргарита Шибаева.

Еще один звездный судья Иосиф Пригожин остался на проекте с двумя музами - Элен Бадалян и Еленой Фрейман.

Пара настоящих мужчин и бойцов, которые настроены идти до конца, - Даниил Савеня и Юрий Алехно - в команде Сереги.

И только Ольга Бузова в третьем прямом эфире сопровождает троицу - Анастасию Малашкевич, Алексея Будько и Алену Товстик.