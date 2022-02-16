Звезда мировой оперы Владислав Сулимский на сцене Большого театра Беларуси

Солист Мариинского театра временно в составе труппы Большого театра Беларуси. Баритон лауреата ведущих театральных премий России Владислава Сулимского дополняет сразу три спектакля февральской афиши. В рамках минских гастролей у певца роли в "Фаусте" Гуно и "Царской невесте" Римского-Корсакова. А накануне артист с белорусскими корнями выступил с партией графа Томского в "Пиковой даме" Петра Чайковского. И такой тройной удар только в течение этой недели.



Сулимский признан критиками "певцом-актером шаляпинской традиции". Сразу после гастролей в Большом 21 февраля солист Мариинки исполнит арии на своей малой родине - в Молодечно.