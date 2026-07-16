Звездный поезд прибыл на XXXV "Славянский базар в Витебске"

Витебск встречает гостей. Звездный поезд прибыл на 35-й, юбилейный "Славянский базар".

Из Москвы в фестивальную столицу приехали артисты, которые примут участие в торжественном открытии форума искусств. Билеты на этот концерт раскупают со старта продаж.

Вместе с представителями дирекции фестиваля на перроне собрались фанаты и журналисты. Встречали гостей под позывные "Славянского базара" и белорусские мотивы.

Афиша дня открытия 35-го форума насыщена яркими событиями. Начинает работу международный пресс-центр. Гости в предвкушении старта феста "На семи ветрах".

А вечером 16 июля пройдет церемония торжественного открытия XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". В 20:00 ее покажут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".