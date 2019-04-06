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Звездные гости на "Макаенка, 9"
Сегодня место героя вечернего шоу занял известный актер и комик Вадим Галыгин. Мастера разговорного жанра на съемочной площадке за несколько часов до большой премьеры сменил Филипп Киркоров. Поп-король ответил на вопросы ведущего шоу Евгения Перлина и рассказал о своем новом проекте.
Остаются буквально считанные часы до презентации новой концертной программы "Цвет настроения". Шоу народный артист уже обкатал в России. Однако Минск стал первым городом на международной гастрольной карте.
Кстати, фанаты, которые вечером отправятся на концерт в "Минск-Арену", тоже смогут увидеть интервью звездного гостя в программе "Макаенка, 9" на YouTube-каналах шоу и Агентства теленовостей.
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