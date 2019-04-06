Звездные гости на "Макаенка, 9"

Сегодня место героя вечернего шоу занял известный актер и комик Вадим Галыгин. Мастера разговорного жанра на съемочной площадке за несколько часов до большой премьеры сменил Филипп Киркоров . Поп-король ответил на вопросы ведущего шоу Евгения Перлина и рассказал о своем новом проекте.

Остаются буквально считанные часы до презентации новой концертной программы "Цвет настроения". Шоу народный артист уже обкатал в России. Однако Минск стал первым городом на международной гастрольной карте.

Кстати, фанаты, которые вечером отправятся на концерт в "Минск-Арену", тоже смогут увидеть интервью звездного гостя в программе "Макаенка, 9" на YouTube-каналах шоу и Агентства теленовостей.