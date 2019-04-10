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"Звездный путь Язепа Дроздовича" - выставка к 130-летию со дня рождения художника

"Звездный путь Язепа Дроздовича" - творческое посвящение к 130-летию со дня рождения художника от коллег-современников. Экспозиция занимает первый этаж Дворца искусств. Дроздович - художник большого самобытного таланта, который вошел в историю белорусской культуры не только как творец оригинальных живописных полотен, графических листов и зарисовок, но и как скульптор, этнограф, археолог, писатель, автор многочисленных рисованных ковров.

На выставке - произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства признанных мастеров современности. Часть из них из Витебщины - родных мест Язепа Дроздовича.

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