Звезды и юные таланты: в Минске стартует фестиваль "Вива Маэстро!"
Автор:Редакция news.by
На одной сцене - признанные мастера мирового уровня и талантливые молодые исполнители Беларуси и России. Второй Международный фестиваль классического искусства "Вива Маэстро!" стартует в Минске.
19 сентября зрителей ждет творческая встреча с российским скрипачом-виртуозом Павлом Милюковым, а вечером в Белгосфилармонии состоится шоу "Маэстро и дети".
На одной сцене - признанные мастера мирового уровня
Главным событием станет выступление Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под руководством главного дирижера Александра Высоцкого совместно с начинающими музыкантами.
Завершится форум 21 сентября концертом "Диалог культур" в Национальном художественном музее.