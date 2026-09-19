Звезды и юные таланты: в Минске стартует фестиваль "Вива Маэстро!"

На одной сцене - признанные мастера мирового уровня и талантливые молодые исполнители Беларуси и России. Второй Международный фестиваль классического искусства "Вива Маэстро!" стартует в Минске.

19 сентября зрителей ждет творческая встреча с российским скрипачом-виртуозом Павлом Милюковым, а вечером в Белгосфилармонии состоится шоу "Маэстро и дети".

На одной сцене - признанные мастера мирового уровня

Главным событием станет выступление Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под руководством главного дирижера Александра Высоцкого совместно с начинающими музыкантами.

Завершится форум 21 сентября концертом "Диалог культур" в Национальном художественном музее.