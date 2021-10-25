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Звезды Большого театра Беларуси дадут концерт в Бресте

Звезды Большого театра Беларуси дадут концерт в Бресте

Концерт с участием звезд Большого театра Беларуси "Опера-гала" состоится 26 октября в Брестском академическом театре драмы, сообщает корреспондент БелТА.

Это совместный проект БАТД и Большого театра. На сцену выйдут народные артисты Беларуси Анастасия Москвина и Владимир Громов, а также молодые солисты, лауреаты международных конкурсов Марта Данусевич, Денис Янцевич, Андрей Матюшонок, Андрей Селютин и Тарас Присяжнюк. Певцы выступят в сопровождении симфонического оркестра Брестского академического театра под управлением главного дирижера Александра Сосновского.

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