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Звезды "Фактор.by" и X-Factor Belarus споют на фестивале в Молодечно

Все звезды сойдутся в Молодечно. Белтелерадиокомпания продолжает подготовку кXXIIНациональному фестивалю белорусской песни и поэзии "Молодечно-2023". В этом году самобытному музыкальному форуму исполнится 30 лет. Внимание к концерту-открытию, который состоится ровно через 2 недели, пристальное. В программе примут участие артисты шоу "Фактор.by" и X-Factor Belarus.

Главные герои на этой неделе стали еще и киноактерами. Перевоплощения, сначала в традиционную белорусскую одежду, а затем в яркие образы из 90-х, нужны для шоу. Всех секретов организаторы пока не раскрывают, но эти сюжеты станут видеоподводками к каждому из шести блоков концерта-открытия.

В Летнем амфитеатре звезды шоу "Фактор.by" и "X-Factor Belarusвыступят в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга: заслуженного коллектива, с которого начиналась история фестиваля в Молодечно 30 лет назад. Концерт-открытиесостоится 9 июня.

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