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Звезды мирового балета собрались на творческий вечер Валентина Елизарьева
Звезды балета съехались со всего мира на творческий вечер народного артиста СССР Валентина Елизарьева. В эти минуты в Большом театре Беларуси продолжают чествовать юбиляра - 30 октября легендарному балетмейстеру исполнилось 75.
Вечер открыл сам мастер на фотовыставке в фойе театра в 18:00. Сегодня же на сцене Большого - компиляция из его произведений. Программу открыл номер "О, Фортуна" из представления "Кармина Бурана".
Танцуют как действующие артисты, так и признанные мастера. Из Санкт-Петербурга в Минск приехал народный артист России Николай Цискаридзе. Творческий вечер Валентина Елизарьева - это еще и эксперимент. В одном из номеров можно было увидеть синтез гимнастики и балетного искусства.
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