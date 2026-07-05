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Ленина, 9: дому в центре Минска строители возвращают исторический облик

В белорусской столице спасательные бригады реанимируют дом с историей по адресу улица Ленина, 9, где 28 июня произошло серьезное возгорание.

Дом относится к третьей категории историко-культурных ценностей. История здания началась после войны, когда в стиле советского неоклассицизма было решено застроить не только главный проспект города, но и прилегающие улицы.

Шестиэтажный кирпичный дом начали возводить в 1950 году. Автор проекта - архитектор Николай Дроздов. Жилье здесь давали в основном элите: партийным деятелям, ученым, писателям. Сейчас в некоторых квартирах по-прежнему живут их внуки и правнуки. Например, в свое время собственные метры на улице Ленина получил народный артист СССР Павел Молчанов.

Сегодня строители возвращают зданию исторический облик, на месте ежедневно работают свыше сотни человек.

Александр Черников, зампредседателя Мингорисполкома

Александр Черников, зампредседателя Мингорисполкома: "На сегодняшний момент исследуются архивы, для того чтобы посмотреть, как здание выглядело изначально, для того чтобы восстановить его в аутентичном виде. Объект является историко-культурной ценностью, поэтому на сегодняшний момент оценивается степень повреждений. После того, как будет устроена временная кровля, будет разработана проектная документация, и затем будем приступать к работам по устройству уже постоянной фальцевой кровли - такой, как она была раньше".

Возгорание ликвидировали несколько часов. Загорелись кровля и чердачные помещения. По предварительным данным, площадь возгорания составляла около 1 тыс. кв. м.

Разделы:

НовостиМинскИстория

Теги:

Минскистория
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