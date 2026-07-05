Ленина, 9: дому в центре Минска строители возвращают исторический облик

В белорусской столице спасательные бригады реанимируют дом с историей по адресу улица Ленина, 9, где 28 июня произошло серьезное возгорание.

Дом относится к третьей категории историко-культурных ценностей. История здания началась после войны, когда в стиле советского неоклассицизма было решено застроить не только главный проспект города, но и прилегающие улицы.

Шестиэтажный кирпичный дом начали возводить в 1950 году. Автор проекта - архитектор Николай Дроздов. Жилье здесь давали в основном элите: партийным деятелям, ученым, писателям. Сейчас в некоторых квартирах по-прежнему живут их внуки и правнуки. Например, в свое время собственные метры на улице Ленина получил народный артист СССР Павел Молчанов.

Сегодня строители возвращают зданию исторический облик, на месте ежедневно работают свыше сотни человек.

Александр Черников, зампредседателя Мингорисполкома: "На сегодняшний момент исследуются архивы, для того чтобы посмотреть, как здание выглядело изначально, для того чтобы восстановить его в аутентичном виде. Объект является историко-культурной ценностью, поэтому на сегодняшний момент оценивается степень повреждений. После того, как будет устроена временная кровля, будет разработана проектная документация, и затем будем приступать к работам по устройству уже постоянной фальцевой кровли - такой, как она была раньше".

Возгорание ликвидировали несколько часов. Загорелись кровля и чердачные помещения. По предварительным данным, площадь возгорания составляла около 1 тыс. кв. м.