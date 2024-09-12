Лукашенко: Беларусь продолжит выступать за расширение конструктивного диалога с Ереваном

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени всех белорусов и себя лично поздравил Президента Армении Ваагна Хачатуряна и дружественный народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Беларусь и Армению связывают прочные узы дружбы, общая история, традиционные семейные и христианские ценности. Наших граждан сплачивают Победа в Великой Отечественной войне, совместное героическое преодоление последствий Спитакского землетрясения, участие в интеграционных структурах и тесное деловое партнерство", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что в нынешних условиях, для того чтобы выстоять и продолжать успешно развиваться, надо объединяться и сотрудничать. "Минск и далее продолжит выступать за расширение взаимоуважительного и конструктивного диалога с Ереваном", - подчеркнул Президент.