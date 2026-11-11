Лушников: Переговоры в Абу-Даби возвращают стороны к обсуждению коллективной безопасности

Новая архитектура безопасности сегодня - вопрос первостепенной важности. И переговоры в Абу-Даби могут стать возможностью для сторон найти общий язык. Мнение эксперта.

Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС:

"Переговоры в Абу-Даби - это, по сути, возвращение к обсуждению принципов коллективной безопасности в Европе, с которых Запад, громко хлопнув дверью, ушел еще в 2021 году. Продвижение НАТО в нарушение всех договоренностей с 97-го года неприемлемо для сохранения безопасности в Европе. Для диалога, для нормализации отношений действительно требуется взаимоуважение и соблюдение тех принципов, на которых, собственно говоря, в 90-е годы и было все согласовано. Запад эти принципы нарушил. Впоследствии в итоге повысил уровень эскалации и пытался в течение последних четырех лет военными усилиями продавить Россию, заставить ее пойти на свои ультимативные требования. Не получилось. И соответственно, в связи с тем, что ситуация обостряется, как на недавно прошедшем форуме по безопасности в Минске сказал Александр Григорьевич Лукашенко, следующий шаг - это мировая война, чего не нужно никому, и действительно лучше попытаться все-таки договориться, найти, пока это возможно, точки соприкосновения".