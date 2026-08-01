Международный военно-исторический фестиваль "Афганское небо" прошел на "Линии Сталина"

В преддверии Дня десантников на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" при поддержке Минобороны Беларуси организован XII Международный военно-исторический фестиваль "Афганское небо". В рамках его была представлена масштабная реконструкцию боя. Для посетителей комплекса работает более десятка интерактивных зон, на которых можно попробовать свои силы в стрельбе, метании гранаты, прохождении полосы препятствий.

С утра для посетителей "Линии Сталина" работают экскурсионные и интерактивные зоны. Министерство обороны развернуло выставку современной экипировки и стрелкового оружия, также организовано множество игровых локаций, проходят показательные выступления кинологов, бойцов по рукопашному бою и парашютистов.

Визитной карточкой комплекса всегда являлись военные реконструкции. В преддверии Дня десантника она была посвящена Афганской войне. Знойный август 1980-х. Воздух плавится от жары, а горная пыль скрипит на зубах. Еще секунду назад вокруг стояла оглушительная тишина - и вот ее разрывают резкие пулеметные очереди. Это то мгновение, когда история оживает прямо на глазах.

Реконструкция боя в Афганистане - это не просто зрелищное шоу, это глубокое погружение в трагическую и героическую эпоху, дань уважения парням в выцветших панамах. Зрители замирают, когда в воздухе чувствуется запах пороха, гари и раскаленного металла. Каждый взрыв пиротехники заставляет сердце биться чаще, а земля буквально уходит из-под ног.

"Впечатляет масштаб, с которым все это делают. Мой отец служил в Афганистане, слава богу, живой, слава богу, дома. Очень приятно смотреть, что память живет. В следующем году обязательно привезу его сюда. Мы приехали случайно, можно сказать, и нам повезло - попали на реконструкцию таких событий. Супер!" - поделилась впечатлениями зрительница.

"Линия Сталина" славится не только своими интерактивными зонами, но и обширной выставкой военной техники времен Великой Отечественной и Афганской войн, военной железнодорожной техники, поэтому посетителям комплекса есть на что посмотреть.